Thor: Love and Thunder - masa mięśniowa Natalie Portman budzi zdumienie. Zdjęcie z planu

materiały prasowe

Natalie Portman na nowych zdjęciach z planu Thor: Love and Thunder spacerowała w koszulce bez rękawów. To sprawiło, że fani po raz pierwszy mogą zobaczyć efekt treningów aktorki, która wyraźnie nabrała masy mięśniowej. Portman mówiła w październiku 2020 roku, że zamierza pracować na siłowni nad przygotowaniem fizycznym do roli. Patrząc po fotkach aktorka poświęciła trochę pracy, by stać się superbohaterką. Potwierdzono autentyczność zdjęć z Australii.

Wszystko za sprawą historii filmu Thor: Love and Thunder, w którym Jane Foster ma zostać superbohaterką znana jako Potężna Thor.

Co ciekawe, według informacji na comicbook.com te ujęcia są kręcone w miejscu, w którym zginął Odyn, a Hela zniszczyła Mjolnira w filmie Thor: Ragnarok. Najwyraźniej zbudowano tutaj miejsce pamięci odejścia Odyna.

Thor: Love and Thunder - zdjęcia z planu

https://twitter.com/lovethundernews/status/1368294584447537166

https://twitter.com/loventhunders/status/1367923381643993089

https://twitter.com/lovethundernews/status/1368364814859460610

Za kamerą stoi Taika Waititi. W głównych rolach powracają Chris Hemsworth i Tessa Thompson.

Thor: Love and Thunder - premiera w 2022 roku tylko w kinach.