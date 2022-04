Filmy 2022 - najbardziej oczekiwane filmy lata w USA. MCU króluje, ale są niespodzianki

fot. materiały prasowe

Po dwóch latach pandemii koronawirusa, Hollywood wraca z typowym sezonem letnim, kiedy kina będą otwarte, a na ekranach zobaczymy największe i najdroższe superprodukcje, które będą raczyć widzów widowiskiem na rozrywkowym poziomie.

Wielu widzów tęskniło za tym sezonem i dlatego lato 2022 może osiągnąć dobre wyniki sprzedaży biletów do kin. Co ciekawe, według sondy Fandango aż 83% osób deklaruje, że zobaczą przynajmniej trzy filmy w tym okresie.

Nie ma też zaskoczenie, że na podium najbardziej oczekiwanych filmów lat 2022 roku są dwa widowiska MCU, czyli Doktor Strange w multiwersum obłędu oraz Thor: miłość i grom. Pokazuje to, że Marvel nadal cieszy się gigantyczną popularnością, a oba filmy najpewniej będą bić rekordy w box office. Co ciekawe na liście nie są tylko widowiskowe blockbustery, bo mamy też dramat kostiumowy, horror i jeden film biograficzny. Do tego są dwie animacje.

Filmy 2022 - oczekiwane filmy lata