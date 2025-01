Spider-Man 4 - złoczyńca i główna postać kobieca obsadzeni. Marvel szykuje rewolucję w MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Czy Spider-Man 4 właśnie odsłonił przed nami pierwsze karty? Jak raportuje scooper MyTimeToShineHello (siłą rzeczy warto więc podchodzić do poniższych rewelacji z pewną dozą ostrożności), firmy Marvel i Sony obsadziły już głównego złoczyńcę i najważniejszą rolę kobiecą w kolejnym filmie o Pajączku w MCU. Choć nie ujawniono, kto wcieli się w te postacie, wiele wskazuje na to, że poznaliśmy komiksową tożsamość jednej z nich.

Zacznijmy od tego, że od wczoraj wielu scooperów donosi o pojawieniu się Charliego Coxa w którymś z najbliższych projektów Kinowego Uniwersum Marvela poza serialem Daredevil: Odrodzony, spekulując, że chodzi tu o film Spider-Man 4. Nie jest jednak wykluczone, że w rzeczywistości cała sprawa rozbija się o podłożenie przez niego głosu w animacji Spider-Man: przyjazny pająk z sąsiedztwa, która już za tydzień zadebiutuje na platformie Disney+.

Komentując rewelacje MyTimeToShineHello inny ze scooperów, Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus, stwierdził tajemniczo:

Pamiętacie, gdy pisałem wam, że roboczy tytuł Spider-Mana 4 to Blue Oasis?

Innymi słowy: Perez podtrzymuje, że kolejna produkcja o Pajączku w MCU będzie bazować na słynnym komiksie Spider-Man: Niebieski, który w kapitalny i niezwykle poruszający sposób przedstawił historię miłości Petera Parkera i Gwen Stacy. I to właśnie druga z nich ma być główną postacią żeńską w Spider-Manie 4, o której wspomina MyTimeToShine Hello.

Marvel i Sony zrewolucjonizują świat Spider-Mana w MCU

Jeśli te spekulacje się potwierdzą, Marvel i Sony szykują prawdziwą rewolucję w świecie filmowego Spider-Mana - w nowej trylogii portretowana przez Zendayę MJ zejdzie na dalszy plan, o czym głośno mówiono już wcześniej, odwołując się m.in. do niezwykle napiętego grafiku zawodowego aktorki i faktu, że jej postać po Bez drogi do domu nie pamięta, kim naprawdę jest Peter Parker. Nowym obiektem westchnień Pajączka zostanie Gwen Stacy, być może otwierając furtkę do wprowadzenia do MCU postaci Spider-Gwen.

Kto wcieli się w rolę ekranowej Stacy? Na oficjalne informacje przyjdzie nam jeszcze poczekać. Przypomnijmy tylko, że od miesięcy wśród faworytek wymienia się przede wszystkim dwa nazwiska - są to Sydney Sweeney i Sabrina Carpenter. Z kolei głównym złoczyńcą Spider-Mana 4 według innych spekulacji miał być Mefisto.

Spider-Man 4 zadebiutuje w kinach 24 lipca 2026 roku.