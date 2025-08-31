Najlepsze filmy w stylu Johna Wicka. Mają sceny akcji, które robią wrażenie

fot. materiały prasowe

Chad Stahelski oraz David Leitch zmienili kino akcji jako reżyserzy pierwszego Johna Wicka. Po sukcesie filmu z 2014 roku ich drogi się rozdzieliły, ale obaj wciąż tworzą produkcje z najlepszymi scenami akcji.

Sukces Johna Wicka i kolejnych odsłon serii zainspirował też innych twórców, by opowiadać historie w podobny sposób i wykorzystywać sceny kaskaderskie jako istotne narzędzie narracji - podkreślające pracę kaskaderów, a nie niszczące ją fatalną pracą kamery czy chaotycznym montażem. W efekcie wielu filmowców - w tym protegowani Leitcha i Stahelskiego - zaczęło tworzyć udane, świetnie oceniane i lubiane filmy akcji.

Poniżej znajdziecie tytuły, obok których nie można przejść obojętnie. To produkcje z efektownymi scenami akcji, inspirowane nietuzinkowym stylem spopularyzowanym przez franczyzę John Wick. Podobnie jak obecny w kinach Nikt 2, część z nich doczekała się kontynuacji, a inne stały się inspiracją dla nowych reżyserów.

Najlepsze filmy w stylu Johna Wicka

Zobaczcie listę i dajcie znać w komentarzach, czy zgadzacie się z naszymi wyborami.