Najlepsze filmy w stylu Johna Wicka. Mają sceny akcji, które robią wrażenie
Gdy John Wick zadebiutował w 2014 roku, kino akcji zmieniło się na zawsze. Film stał się fenomenem, a kolejne części biły rekordy popularności. Od tamtej pory powstało wiele świetnych filmów w stylu Johna Wicka – także od współtwórców franczyzy.
Chad Stahelski oraz David Leitch zmienili kino akcji jako reżyserzy pierwszego Johna Wicka. Po sukcesie filmu z 2014 roku ich drogi się rozdzieliły, ale obaj wciąż tworzą produkcje z najlepszymi scenami akcji.
Sukces Johna Wicka i kolejnych odsłon serii zainspirował też innych twórców, by opowiadać historie w podobny sposób i wykorzystywać sceny kaskaderskie jako istotne narzędzie narracji - podkreślające pracę kaskaderów, a nie niszczące ją fatalną pracą kamery czy chaotycznym montażem. W efekcie wielu filmowców - w tym protegowani Leitcha i Stahelskiego - zaczęło tworzyć udane, świetnie oceniane i lubiane filmy akcji.
Poniżej znajdziecie tytuły, obok których nie można przejść obojętnie. To produkcje z efektownymi scenami akcji, inspirowane nietuzinkowym stylem spopularyzowanym przez franczyzę John Wick. Podobnie jak obecny w kinach Nikt 2, część z nich doczekała się kontynuacji, a inne stały się inspiracją dla nowych reżyserów.
Najlepsze filmy w stylu Johna Wicka
Zobaczcie listę i dajcie znać w komentarzach, czy zgadzacie się z naszymi wyborami portalu Collider.
