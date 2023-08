Porno, (sex) i przemoc w Hollywood - te znane filmy dostały najwyższą kategorię wiekową

fot. materiały prasowe

Stosunek na ekranie od zawsze wzbudzał kontrowersje. Choć współczesna widownia przywykła do kipiącego seksem mainstreamu, nie wszystkie produkcje oszczędziło surowe oko MPAA. Komisja, która przede wszystkim przyznaje ograniczenia wiekowe filmom, wiele tworów skazała na kategorię NC-17. Oznacza ona produkcje przeznaczone tylko dla dorosłej widowni. Osoby poniżej 17. roku życia mogą wejść na seans wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Równa się to wszystko ze spadkiem zainteresowania i mniejszą sprzedażą biletów. Tak więc, dla zdecydowanej części filmowców, przyznanie takiej oceny to poważny problem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią, w której przedstawiamy listę produkcji z kategorią NC-17. Poznacie przyczyny, dlaczego dany film uzyskał właśnie taką ocenę. Wśród nich pojawiały się przede wszystkim: seks, przemoc seksualna oraz nagość, w tym zbliżenia na genitalia. W zestawieniu znalazły się także produkcje, które przedstawiały prawdziwy stosunek płciowy.

Znane filmy z NC-17