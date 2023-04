Filmy podobne do Johna Wicka. Widowiskowa akcja, efektowne walki i obrazowa przemoc

fot. materiały prasowe

Film John Wick 4 podbił kina, a widzowie nieustannie zachwycają się efektownymi choreografiami walk, widowiskowymi scenami samochodowymi, a także świetną pracą kamery i znakomitymi ujęciami. Tytułowy bohater, w którego ponownie wcielił się Keanu Reeves, pokonał dziesiątki przeciwników w walce przeciwko Najwyższej Radzie, co wciskało w fotel z wrażenia.

Jeśli po tym seansie szukacie produkcji lub serii filmów, która dostarcza podobnego dreszczyku emocji to sprawdźcie nasze poniższe zestawienie. W nim znajdziecie filmy podobne do Johna Wicka, w których główny bohater lub bohaterka są jak jednoosobowa armia. Motywuje ich zemsta lub chęć udzielenia pomocy lub ratunku. Czasem po prostu mają misję do wypełnienia. Ale najważniejsze, że działają sami i są samowystarczalni, bo nie potrzebują pomocników i wsparcia. Dzięki wyszkoleniu i znajomości sztuk walki są w stanie pokonać dziesiątki przeciwników próbujących ich powstrzymać, dlatego zostawiają za sobą stosy trupów. A wszystko to bez nadprzyrodzonych zdolności.

W poniższej galerii znajdziecie filmy wypełnione akcją, strzelaninami, pościgami oraz często też obrazową przemocą. Czyli te, które dostarczą podobną rozrywkę jak w Johnie Wicku 4.

Filmy jak John Wick