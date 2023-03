John Wick 4 - powstało alternatywne zakończenie. Ma zupełnie inny wydźwięk; wiemy, dlaczego go nie użyto

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

John Wick 4 z całą pewnością wstrząsnął wieloma fanami franczyzy - wszystko przez zakończenie filmu, w którym tytułowy bohater ponosi śmierć (szerzej o przebiegu tej sekwencji pisaliśmy tutaj). Jak się teraz okazuje, finał produkcji mógł wyglądać zupełnie inaczej. W wywiadzie dla serwisu Collider reżyser Chad Stahelski wyjawił, że nakręcił alternatywne zakończenie, w którym postać Keanu Reevesa przeżyła rozgrywające się w Paryżu wydarzenia.

Filmowiec zdradza, że gdy studio Lionsgate dało mu wolną rękę w kwestii samej historii, zdecydował się on przygotować dwie wersje ostatniej sceny. Później pokazywano je widzom w trakcie pokazów testowych; to właśnie oni zdecydowali, że zakończenie, w którym John Wick umiera, prezentuje się lepiej. Jak przedstawia to Stahelski:

Mam naprawdę dobre relacje ze studiem Lionsgate. Są wspaniali i nieustannie okazywali mi wsparcie, ale nie sądzę, by na całym świecie istniała choć jedna osoba decyzyjna czy producent, który uśmiechnąłby się, gdybyś przekazał mu, że zamierzasz uśmiercić należącą do niego i przynoszącą finansowe sukcesy postać. Chcesz jednak przeżyć tę konfrontację, stwierdzić: "Słuchaj, ta wersja jest właściwa", choć musisz też spojrzeć na nią z innej perspektywy. Wtedy dodajesz: "Pozwól mi spróbować wykonać to w sposób, jaki sobie zaplanowaliśmy. Pozwól zbudować wokół niego całą historię i na pewno dostarczę coś solidnego. Albo zróbmy tak: nakręcę dla was dwa zakończenia, sami wiecie, z jedną dodatkową rzeczą, z dwoma innymi ujęciami. Dam wam znać, czy on (John Wick - przyp. aut.) żyje - zostawmy tę decyzję widzom, pokażmy im oba warianty".

Reżyser dodał:

I na te słowa ludzie z Lionsgate zareagowali ze zrozumieniem. Pozwolili mi przejść przez całą historię tak, jak chciałem. Okazało się, że widzowie w sposób naprawdę zdecydowany opowiadają się za zakończeniem, które zobaczyliście w filmie. Każdy później okazał zrozumienie. Naprawdę dobrze jest wspólnie dochodzić do konkluzji bez walki o nią czy wymuszania jej na kimś.

