Filmy science fiction tak inteligentne, że trzeba je obejrzeć dwa razy [TOP 10]
Science fiction jako gatunek potrafi być lekkie, przyjemne, rozrywkowe i przygodowe, ale też głębokie, poruszające, a czasem nawet i przygębiające. Oto lista filmów, które trzeba obejrzeć dwa razy, żeby je w pełni zrozumieć.
Gdy mówi się o science fiction w kinie, wielu osobom przychodzą do głowy Gwiezdne Wojny, Star Trek i inne przygodowe dzieła trafiające do szerokiej publiczności i całych rodzin. Sci-fi to jednak rozległy gatunek, do którego pasują też bardziej ambitne, a mniej wybuchowe historie. W literaturze gatunek ten otwiera furtkę do rozmaitych rozważań filozoficznych, moralnych i nie tylko. Są filmy, które również spróbowały coś podobnego zrobić na wielkim ekranie. CBR.com przygotowało listę filmów, które należałoby obejrzeć przynajmniej dwa razy, żeby w pełni zrozumieć ich zamierzony wydźwięk.
Zaskakujący sojusznik Supermana w Man of Tomorrow. Oto postacie sequela - jest upragniony zawadiaka
Na liście znalazły się klasyki i popularniejsze pozycje, o których pewnie większość z Was słyszała, ale są też mniej znane lub niedoceniane perełki. Jedne z nich traktują o ludzkości, społeczeństwie, a inne wchodzą głębiej w tematykę science fiction. A który z nich jest najlepszy? To możecie napisać sami w komentarzach.
Filmy science fiction tak inteligentne, że trzeba je obejrzeć dwa razy [TOP 10]
Źródło: cbr.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1960, kończy 65 lat
ur. 1955, kończy 70 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1966, kończy 59 lat