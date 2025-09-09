placeholder
Reklama
placeholder

Filmy science fiction tak inteligentne, że trzeba je obejrzeć dwa razy [TOP 10]

Science fiction jako gatunek potrafi być lekkie, przyjemne, rozrywkowe i przygodowe, ale też głębokie, poruszające, a czasem nawet i przygębiające. Oto lista filmów, które trzeba obejrzeć dwa razy, żeby je w pełni zrozumieć.
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  ranking 
science fiction sci-fi filmy
10. Dystrykt 9 fot. TriStar Pictures
Reklama

Gdy mówi się o science fiction w kinie, wielu osobom przychodzą do głowy Gwiezdne Wojny, Star Trek i inne przygodowe dzieła trafiające do szerokiej publiczności i całych rodzin. Sci-fi to jednak rozległy gatunek, do którego pasują też bardziej ambitne, a mniej wybuchowe historie. W literaturze gatunek ten otwiera furtkę do rozmaitych rozważań filozoficznych, moralnych i nie tylko. Są filmy, które również spróbowały coś podobnego zrobić na wielkim ekranie. CBR.com przygotowało listę filmów, które należałoby obejrzeć przynajmniej dwa razy, żeby w pełni zrozumieć ich zamierzony wydźwięk.

Zaskakujący sojusznik Supermana w Man of Tomorrow. Oto postacie sequela - jest upragniony zawadiaka

Na liście znalazły się klasyki i popularniejsze pozycje, o których pewnie większość z Was słyszała, ale są też mniej znane lub niedoceniane perełki. Jedne z nich traktują o ludzkości, społeczeństwie, a inne wchodzą głębiej w tematykę science fiction. A który z nich jest najlepszy? To możecie napisać sami w komentarzach.

Filmy science fiction tak inteligentne, że trzeba je obejrzeć dwa razy [TOP 10]

10. Dystrykt 9

Nie tylko wizja apartheidu, ale i pastisz klasyków science fiction z ubiegłego wieku.

arrow-left
10. Dystrykt 9
fot. TriStar Pictures
arrow-right

Źródło: cbr.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  ranking 
science fiction sci-fi filmy
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,0

1996
12 małp
Oglądaj TERAZ 12 małp Sci-Fi

7,9

2009
Dystrykt 9
Oglądaj TERAZ Dystrykt 9 Sci-Fi

Najnowsze

1 TARS - Interstellar
-

Wyrzutnia nazwana na cześć Interstellar zabierze nas na Alfa Centauri? To nie science fiction

2 Frankenstein
-

Guillermo Del Toro pracuje nad nowym brutalnym filmem. Ma być jak Zaułek koszmarów

3 Horyzont
-
Plotka

Nowa nadzieja dla Sagi Horyzont? Marzenie Kevina Costnera może się ziścić, ale nie w kinach

4 Star Trek: Pickard
-

To pierwszy taki zestaw LEGO w historii! Znana franczyza sci-fi wkracza w świat klocków

5 3. Obcy: Romulus - 80%
-
Plotka

Obcy: Romulus 2 z problemami. Konflikt za kulisami filmu

6 6. Szybcy i wściekli 6 – Dwayne Johnson jako Luke Hobbs
-

Dwayne Johnson zmniejsza masę mięśniową. Chodzi o Człowieka-Kurczaka

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e173

Moda na sukces

s05e02

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e01

Zbrodnie po sąsiedzku

s05e03

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e166

Zatoka serc

s42e02

s2025e176

Anderson Cooper 360

s2025e180

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marcin Bosak
Marcin Bosak

ur. 1979, kończy 46 lat

Hugh Grant
Hugh Grant

ur. 1960, kończy 65 lat

Hanna Bieniuszewicz
Hanna Bieniuszewicz

ur. 1955, kończy 70 lat

Zoe Kazan
Zoe Kazan

ur. 1983, kończy 42 lat

Adam Sandler
Adam Sandler

ur. 1966, kończy 59 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV