Final Fantasy 14 niczym Stardew Valley? Aktualizacja 6.2 zadebiutowała i pozwala zarządzać farmą

fot. Square Enix

Final Fantasy 14 w dalszym ciągu cieszy się dużym zainteresowaniem graczy i jest rozbudowywane o twórców przez nową zawartość. Do gry trafiła kolejna aktualizacja, tym razem z numerkiem 6.2 i podtytułem Buried Memory i wprowadza ona kilka interesujących nowości.

Bez wątpienia jednym z najciekawszych dodatków w aktualizacji jest wprowadzenie miejsca o nazwie Island Sanctuary, w którym gracze mogą zająć się między innymi zarządzaniem farmą i dbaniem o zwierzęta. W miejscu tym będzie można również zbierać surowce, a następnie wykorzystywać je do tworzenia przedmiotów i stawiania kolejnych budynków. Wszystko to bez potrzeby posiadania rozwiniętych profesji, które wcześniej były obecne w grze.

Oprócz tego rozbudowany został system Duty Support oferujący możliwość wybierania się do lochów w towarzystwie drużyny sterowanej przez sztuczną inteligencję. To dobra alternatywa szczególnie dla tych osób, które grają klasami nastawionymi na zadawanie obrażeń, co zwykle wiąże się z dłuższym czasem oczekiwania na znalezienie zespołu.

Oczywiście na tym nowości się nie kończą, bo Buried Memory wprowadza także dodatkowe zadania głównego wątku fabularnego, kolejne poboczne misje, loch oraz szereg innych, pomniejszych elementów i zmian.

Final Fantasy 14 - zwiastun aktualizacji 6.2 "Buried Memory"