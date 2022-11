Final Fantasy 14 otrzyma nową zawartość na początku 2023 roku. Nadciąga aktualizacja 6.3

fot. Square Enix

Square Enix ujawniło pierwsze informacje na temat kolejnej aktualizacji do Final Fantasy 14 Online. Patch z numerem 6.3 ma zadebiutować stosunkowo niedługo, bo już w styczniu 2023 roku. Wprowadzi on szereg nowych aktywności dla graczy: w tym kolejny rozdział fabularnej kampanii, nowe zadania poboczne, loch, próbę, próbę poziomu Unreal i 24-osobowy raid. Rozwinięty zostanie również system Duty Support i pozwoli na ukończenie pozostałych lochów z Heavensward u boku sojuszników NPC. Nie zabraknie też pomniejszych zmian oraz nowości, w tym dodania nowych okręgów mieszkaniowych, co umożliwi kolejnym osobom zakup wirtualnego domu dla siebie lub swojej Kompanii.

Pojawiły się także pierwsze wzmianki na temat aktualizacji 6.35. Będzie ona zawierać między innymi dodatkową zawartość do Island Sanctuary, nowe zadania plemienne oraz Eureka Orthos, czyli kolejny Deep Dungeon będący wyczekiwanym przez wielu następcą Palace of the Dead i Heaven-on-High.

Więcej na temat przyszłości Final Fantasy 14 Online możecie dowiedzieć się z zapisu ostatniej transmisji, w której udział wziął Naoki Yoshida.