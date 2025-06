Diablo 4 w PS Plus w lipcu! Sony świętuje 15-lecie swojej usługi

Blizzard

Reklama

Sony opublikowało listę trzech gier, które trafią do oferty PlayStation Plus Essential w lipcu. Abonenci będą mogli zagrać w Diablo IV (PS4/PS5), bijatykę The King of Fighters XV (PS4/PS5) oraz Jusant (PS5) — przygodową grę o wspinaczce. Wszystkie te tytuły będzie można przypisać do swojej biblioteki od 1 lipca. Do tego czasu nadal dostępna jest czerwcowa oferta obejmująca: Alone in the Dark, Bomb Rush Cyberfunk i NBA 2K25.

fot. SIE

Usługa PlayStation Plus zadebiutowała 29 czerwca 2010 roku i przez lata zaoferowała graczom ponad 500 tytułów. Z okazji 15-lecia przygotowano kilka niespodzianek, w tym wersje próbne gier WWE 2K25 i Monster Hunter Wilds, pakiet Valorant PS Plus oraz Weekend Darmowego Multiplayera Online, który odbędzie się w dniach 28–29 czerwca.

Dodatkowo przewidziano oferty promocyjne. W dniach 27–29 czerwca zaplanowano Weekend Ekskluzywnych Ofert, w ramach którego abonenci PS+ będą mogli skorzystać ze zniżek na wybrane gry. Ponadto od dziś do 12 sierpnia filmy dostępne w ramach Sony Pictures Core będzie można kupić z 15-procentowym rabatem.