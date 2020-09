Final Fantasy XVI może być jedną z niespodzianek Sony. Zapowiedź gry już wkrótce?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Square Enix

Oficjalna zapowiedź Final Fantasy XVI to raczej kwestia czasu. Seria w dalszym ciągu cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród graczy i trudno wyobrazić sobie, by dobiegła ona końca wraz z piętnastą odsłoną. Plotki, które pojawiły się w internecie sugerują nawet, że na ujawnienie tej produkcji nie będziemy musieli długo czekać, bo możemy o niej usłyszeć... już 16 września w trakcie prezentacji PlayStation 5 Showcase.

Są dwie poszlaki, które na to wskazują. W sierpniu na Twitterze zarejestrowano konto "FINAL FANTASY XVI", które obecnie jest chronione i nie widać na nim żadnych treści. Wpisy o nadchodzącym PlayStation 5 Showcase podał zaś dalej Shinji Hashimoto ze Square Enix, który odpowiada właśnie za tę popularną serię gier jRPG, co może sugerować, że marka będzie obecna na tym wydarzeniu. Oczywiście trudno uznać to za oficjalne potwierdzenie, ale możliwe, że coś faktycznie jest na rzeczy. Na szczęście w tym przypadku wszystko wyjaśni się wyjątkowo szybko, bo już 16 września podczas eventu Sony.