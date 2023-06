Final Fantasy 16 - miecz Clive'a Rosefielda trafił na wystawę w Tower of London

fot. youtube.com

Square Enix zdecydowało się promować Final Fantasy 16 w dość niecodzienny sposób. Za pośrednictwem wideo opublikowanego w serwisie YouTube poinformowano, że Invictus, a więc miecz głównego bohatera, Clive'a Rosefielda, nie tylko został odtworzony w prawdziwym życiu, ale też zostanie wystawiony w Tower of London. To efekt współpracy japońskiej firmy z Royal Armouries.

Zwiedzający mogą zobaczyć miecz protagonisty w White Tower, trzeba jednak pamiętać, że będzie on tam wystawiony jedynie do 19 lipca. Jeżeli jednak nie będziecie w najbliższym czasie w Londynie, to możecie obejrzeć poniższy materiał i w ten sposób zafundować sobie "wirtualną wycieczkę".

Final Fantasy XVI - premiera już 22 czerwca. Nowa odsłona popularnej serii gier jRPG, stawiająca na znacznie bardziej dynamiczną akcję w czasie rzeczywistym, zadebiutuje wyłącznie na konsolach PlayStation 5.