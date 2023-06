Immortals of Aveum zadebiutuje nieco później. Poinformowano o zmianie daty premiery

fot. EA

Immortals of Aveum miało pojawić się na sklepowych półkach już w lipcu tego roku. Tak się jednak nie stanie, bo zdecydowano się przesunąć debiut gry na inny, na szczęście niezbyt odległy termin. Nową datą premiery produkcji tworzonej przez zespół Ascendant Studios jest 22 sierpnia. Nic nie zmieniło się natomiast w kwestii platform i tytuł ten nadal zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

Powód opóźnienia daty premiery Immortals of Aveum raczej nie będzie dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Deweloperzy poinformowali, że potrzebują nieco więcej czasu na to, by dopracować wszystkie elementy i wprowadzić niezbędne szlify.

Jak wiecie, to nasza pierwsza gra jako niezależnego studia. Pięć lat temu postanowiliśmy stworzyć nową grę FPS z magią i w nowym świecie fantasy. Przez ten czas pracowaliśmy w trakcie pandemii, stworzyliśmy nowy zespół, tworzyliśmy na Unreal Engine 5.1 i przesuwaliśmy granice tego, co uważaliśmy za możliwe. Teraz linia mety jest w zasięgu wzroku. Ostatnie komentarze odnośnie gry utwierdziły nas w tym, co czuliśmy wcześniej: Immortals of Aveum to coś wyjątkowego. Do zrealizowania naszej pełnej wizji potrzebujemy kilka dodatkowych tygodni i ustalamy nową datę premiery na wtorek, 22 sierpnia. Dzięki temu będziemy mieli czas na dalsze szlify, zakończenie optymalizacji na wszystkich platformach i zapewnienie solidnej premiery. Jesteśmy to winni sobie i Wam - czytamy w komunikacie.