Final Fantasy 16 trafi na PC - jest oficjalne potwierdzenie! Dostaniemy też płatne dodatki

fot. Square Enix

Reklama

Naoki Yoshida, producent Final Fantasy XVI, pojawił się na panelu podczas na targach Pax West i ujawnił kilka interesujących informacji dla fanów najnowszej odsłony popularnej serii gier jRPG. Zdradził on między innymi, że trwają prace nad dwoma płatnymi dodatkami, jednak jak na razie nie podał żadnych szczegółów na temat tego, co w nich zobaczymy.

Jedną z rzeczy, o których wspominała społeczność graczy, było to, że chcą oni zobaczyć więcej historii z Valisthei i spędzić więcej czasu z jej mieszkańcami. By im to umożliwić, nasz zespół rozpoczął prace nad dwoma płatnymi DLC.

Popularny "Yoshi-P" dodał też, że w przyszłości Final Fantasy 16 trafi na PC. Przypomnijmy, że na ten moment gra dostępna jest wyłącznie na konsolach PlayStation 5.

Final Fantasy 16 zadebiutowało jako tytuł na wyłączność PlayStation 5 i wiemy, że wielu z was pytało o wersję PC. Pozwólcie mi więc skorzystać z tej okazji i oficjalnie zapowiedzieć, że wersja PC powstaje.

Na tym jednak nie koniec atrakcji, bo już teraz gra doczekała się bezpłatnej aktualizacji, która wprowadza między innymi możliwość zmiany wyglądu broni, a także dodatkowe stroje dla między innymi Clive'a, Jill i Torgala.

Final Fantasy XVI - zwiastun darmowej aktualizacji

Poniżej możecie zapoznać się z pełną listą zmian i nowości w patchu.

https://twitter.com/finalfantasyxvi/status/1698185605270691885