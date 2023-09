PlayStation Portal zaprezentowane w wideo. Urządzenie do gry zdalnej ma konkretną date premiery

fot. Sony

PlayStation Portal to nadchodzące urządzenie, które wygląda jak handheld i następca PSP i PS Vita, ale nie zaoferuje możliwości samodzielnej zabawy. Zamiast tego będzie można wykorzystać je do gry zdalnej z PlayStation 5 (dzięki połączeniu poprzez Wi-Fi). Sprzęt umożliwi zabawę w rozdzielczości 1080p i przy 60 klatkach na sekundę, będzie wyposażony w ekran LCD o przekątnej 8 cali, a jego kontroler wyraźnie nawiązuje do DualSense'a. Gracze mogą zresztą liczyć na podobne doznania dzięki haptycznym wibracjom i adaptacyjnym spustom.

Do sieci trafiło krótkie wideo, które pokazuje działanie PlayStation Portal w praktyce. W materiale znalazła się również konkretna data premiery wskazująca, że sprzęt trafi do zainteresowanych graczy już 15 listopada. Przypomnijmy, że w Europie ma on kosztować 219,99 euro, a więc około 990 zł.