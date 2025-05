Ta uwaga skłoniła znaną aktorkę do poddania się operacji plastycznej w wieku 25 lat. Żałuje

Fot. Materiały prasowe

Nie da się zaprzeczyć, że Jamie Lee Curtis zasłużyła na miano gwiazdy. Wygrała najbardziej prestiżową nagrodę w świecie filmu, czyli Oscara, a także dwa Złoty Globy. Wystąpiła w takich hitach jak Prawdziwe kłamstwa, Wszystko wszędzie naraz i Na noże. W wieku 66 lat nadal jest aktywna zawodowo i 2025 roku mamy zobaczyć ją w sequelu klasyka Zakręcony piątek.

Ale były czasy, gdy dopiero rozwijała swoją karierę i jej losy w Hollywood stały pod znakiem zapytania. Jamie Lee Curtis w programie 60 Minutes podzieliła się nieprzyjemnym epizodem właśnie z tego okresu. Okazuje się, że na planie filmu Być doskonałym z 1985 roku usłyszała od jednego z operatorów zdanie, które zmieniło bieg jej życia.

Powiedział do mnie coś w stylu: „Nie zamierzam dzisiaj jej kręcić. Jej oczy są tak podkrążone”. Miałam wtedy 25 lat. Jego uwaga mnie zawstydziła. Więc jak tylko skończyliśmy prace na planie, zrobiłam sobie operację plastyczną – tak Jamie Lee Curtis opisała sytuację, która w młodym wieku przekonała ją do zabiegu.

Aktorka przyznała, że operatorem, który w nieprzyjemny sposób skomentował jej wygląd, był Gordon Willis. Operacja, którą wykonała po zakończeniu zdjęć do filmu Być doskonałym, dotyczyła właśnie przestrzeni wokół oczu, którą skrytykował.

Jak operacja plastyczna wpłynęła na życie Jamie Lee Curtis?

Aktorka spytana, jak operacja plastyczna wpłynęła na jej życie, odpowiedziała wprost:

Niezbyt dobrze... To nie coś, co chcesz zrobić, gdy masz zaledwie 25 lub 26 lat. Natychmiast tego pożałowałam i w pewnym sensie to uczucie nie zniknęło od tamtej pory.

Z rozmowy z magazynem The New Yorker z 2019 roku wiemy również, że właśnie w ten sposób „odkryła Vicodin” i od tego zaczęło się jej uzależnienie, z którym walczyła później przez wiele lat.