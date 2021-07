Final Fantasy 16 - scenariusz został ukończony. Gry raczej nie zobaczymy na TGS 2021

fot. Square Enix

We wrześniu 2020 roku zapowiedziano Final Fantasy 16 i pokazano pierwszy zwiastun gry. Niedługo później w sieci pojawiły się informacje sugerujące, że prace nad tą produkcją są już na dość zaawansowanym etapie. Teraz zostało to potwierdzone. W trakcie jednej z internetowych transmisji, Naoki Yoshida, producent szesnastej odsłony cyklu, zdradził, że scenariusz został ukończony, podobnie jak nagrania głosów aktorów - w tym również do angielskiej wersji językowej.

Yoshida miał jednak też zdecydowanie gorszą wiadomość dla graczy. Powiedział, by raczej nie spodziewać się prezentacji Final Fantasy 16 na Tokyo Game Show 2021. Zamiast tego wolałby pokazać grę dopiero na krótko przed jej premierą, by gracze nie musieli na nią zbyt długo czekać.

Przypominamy, że pod względem historii i klimatu, Final Fantasy 16 zapowiada się na powrót do korzeni. Rozgrywka ma być jednak nastawiona w większym stopniu na akcję, tak jak w Final Fantasy XV czy Final Fantasy VII Remake. Poniżej możecie zobaczyć ubiegłoroczny zwiastun gry.