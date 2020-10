Final Fantasy 16 - premiera szybciej, niż się spodziewamy? Jest taka możliwość

Square Enix

Final Fantasy 16 było jedną z niespodzianek transmisji poświęconej grom zmierzającym na PlayStation 5. Co więcej, w trakcie wydarzenia zaprezentowano nie krótki teaser, ale rozbudowany, trwający kilka minut zwiastun. Materiał prezentował świat gry, zarys fabuły, a także fragmenty rozgrywki. Niedługo później do sieci trafiły informacje wskazujące na to, że tytuł ten znajduje się w produkcji już od 4 lat, co było pierwszym sygnałem wskazującym na to, że na premierę nie będziemy musieli długo czekać.

Teraz pojawiła się kolejna wskazówka sugerująca, że gra może zadebiutować na rynku stosunkowo szybko. Na oficjalnej stronie Square Enix pojawiło się ogłoszenie o prace, w którym możemy przeczytać, że ukończono już podstawowe prace oraz scenariusz, a teraz twórcy zajmują się m.in. tworzeniem walk z bossami i rozwojem narzędzi. Jednocześnie dodano tam, że większość zespołu pracuje teraz zdalnie.

Trudno na tej podstawie wywnioskować kiedy czeka nas premiera Final Fantasy 16, ale debiut pod koniec 2021 roku wydaje się być prawdopodobny.