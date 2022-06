Final Fantasy 16 - brak otwartego świata, towarzysze i kolejny zwiastun. Nowe informacje o grze

fot. Square Enix

W wybranych zachodnich serwisach pojawiły się wywiady z Naokim Yoshidą, producentem Final Fantasy 16, dzięki czemu do sieci zaczęły trafiać nowe informacje na temat tej wyczekiwanej produkcji. Dowiedzieliśmy się czegoś więcej na temat głównego bohatera, wirtualnego świata, a także pewnych elementów rozgrywki.

Popularny "Yoshi-P" zdradził między innymi, że w grze zabraknie typowego, otwartego świata. Zamiast tego gracze będą zwiedzać pomniejsze, osobne obszary. Studio Creative Business Unit III zdecydowało się na klimaty przypominające średniowiecze z uwagi na to, że większości twórców, na czele z Yoshidą, to właśnie taki styl najbardziej przypadł do gustu.

Głównym bohaterem gry jest Clive Rosfield. Zobaczymy go w różnym wieku: jako nastolatka oraz osobę po 20. oraz 30. roku życia. W trakcie walki będzie on w stanie wykorzystywać specjalne ataki i umiejętności inspirowane klasycznymi "summonami", czyli potężnymi, przywoływanymi istotami znanymi z serii Final Fantasy. Z czasem zobaczymy też pojedynki pomiędzy potężnymi Eikonami, z których fragmentami mieliśmy okazję zapoznać się na drugim zwiastunie. Protagoniście towarzyszyć będzie "jeden lub kilku towarzyszy" przez większość przygody. Będą oni kontrolowani przez sztuczną inteligencję i wesprą Clive'a w trakcie pojedynków. Jednym z kompanów może być też Torgal - młody wilk, którego widzieliśmy w pierwszym trailerze. Yoshida został zapytany o to, czy zwierzę weźmie udział w starciach i odpowiedział jedynie, że trzeba "poczekać i się przekonać".

Kolejny, trzeci zwiastun Final Fantasy 16 ma pojawić się jesienią i skupi się na świecie oraz fabule. Sama gra (przypominamy, że jej premierę ustalono na lato 2023 roku) jest już w pełni grywalna, a twórcy aktualnie pracują m.in. nad nagrywaniem różnych wersji językowych, dopieszczaniem i balansowaniem systemu walki oraz usuwaniem błędów. Wspomniano, że FF16 ma być "kompletnym tytułem" i na ten moment nie ma w planach żadnych popremierowych dodatków.

Final Fantasy 16

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.