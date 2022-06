Kajko i Kokosz: Na plasterki dostało pierwszy zwiastun z rozgrywką. Graczy czeka podróż w przeszłość...

fot. Netflix

Kajko i Kokosz: Na plasterki to gra tworzona przez polskie studio Starving Pixels. Produkcję zapowiedziano już kilka miesięcy temu, a teraz do sieci trafił jej pierwszy zwiastun z dość obszernym, bo trwającym około 3 minuty fragmentem rozgrywki. Nie da się jednak ukryć, że nie wygląda to najlepiej, co doskonale widać po odbiorze materiału przez komentujących internautów.

Większość zwraca uwagę przede wszystkim na przestarzałą, zacofaną o dobrych kilkanaście lat oprawę, a także kiepskie animacje. Nie brak również głosów, że gameplay jest mało dynamiczny i wygląda po prostu nudno. Warto mieć jednak na uwadze, że wideo pochodzi z wersji "pre-alpha", a premierę na PC i konsolach zaplanowano dopiero na rok 2023, więc deweloperzy mogą wziąć sobie krytykę do serca i wprowadzić zmiany.

Kajko i Kokosz: Na plasterki - zwiastun z rozgrywką

Kajko i Kokosz: Na plasterki to połączenie klasycznych gier hack and slash z elementami RPG z papierowego systemu Earthdawn. Bohaterowie opisywani są szeregiem statystyk, a o przebiegu podejmowanych przez nich akcji decyduje wynik rzutu kostką. Za fabułę tej produkcji odpowiada Maciej Kur, autor nowych przygód duetu tytułowych bohaterów oraz scenarzysta animowanego serialu Netflixa.

