Finał Superman i Lois złoży hołd Arrowverse. Pojawią się inni herosi?

Oficjalne zakończenie Arrowverse, czyli uniwersum rozpoczętego przez serial Arrow w 2012 roku, miało miejsce przy okazji ostatniego sezonu Flasha. Pełne domknięcie odbędzie się jednak dopiero po premierze czwartego, finałowego sezonu Superman i Lois. Chociaż 2. sezon produkcji podkreślił, że to nie jest już świat Arrowverse - mimo tego, że heros pojawiał się w crossoversach i oryginalnie debiutował w Supergirl - to twórcy chcą złożyć hołd uniwersum, dzięki któremu mogli zaistnieć.

Opowiedział o tym Todd Helbing, showrunner:

Nad Arrowverse i jego światami pracowałem dziesięć lat. Chcesz to uhonorować, ale musisz odsunąć swoje uczucia na bok. W przeciwnym wypadku możesz zostać przez nie przytłoczonym.

Najlepszym sposobem na złożenie hołdu Arrowverse byłoby stworzenie najlepszego możliwie odcinka naszego serialu. Co do easter eggów - w komiksach wszystkie te postaci są do twojej dyspozycji. Możesz z nimi zrobić co zechcesz. Na żywo rozpoczyna się rozmowa o terminach, pieniądzach, budżecie. Byłoby świetnie, żeby Grant Gustin się pojawił, ale to niewykonalne. To pytania, które się pojawiają, ale potem uderza cię rzeczywistość. Ostatecznie przedyskutowaliśmy w pokoju scenarzystów, co możemy zrobić, a czego nie. Liczymy, że widownia to obejrzy i będzie zadowolona - to będzie najlepsze uczczenie Arrowverse.