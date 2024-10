Finałowy zwiastun Uśmiechnij się 2. Przebije pierwszą część?

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Uśmiechnij się 2 trafi do kin już za dwa dni, tj. 18 października 2024 roku. Twórcy liczą na podobny sukces do pierwszej części, która nieoczekiwanie stała się hitem. W roli głównej wystąpi Naomi Scott. Film zapowiada się na niepokojącą i pełną strachu jazdę bez trzymanki, która wchodzi na poziom wyżej od poprzednika. Czy to się uda? To okaże się niebawem. Studio w tym czasie postanowiło opublikować finałowy zwiastun filmu tuż przed premierą. Sprawdźcie sami. Jest tak samo strasznie, jak przy jedynce?

Uśmiechnij się 2 - o czym jest film?

Gwiazda muzyki pop (Naomi Scott) zostaje doprowadzona do szaleństwa przez złą klątwę, która zabija ofiary poprzez formę niepokojącego uśmiechu.

W obsadzie są także Lukas Gage, Rosemarie DeWitt, Dylan Gelula, Raúl Castillo oraz Miles Gutierrez-Riley.

Przypomnijmy, że pierwsza część była oparta na filmie krótkometrażowym Laura Hasn’t Slept autorstwa Parkera Finna. Z uwagi na pandemię koronawirusa Paramount Pictures najpierw chcą ten horror wprowadzić od razu do VOD, ale zmienili zdanie i dali go do kin, osiągając niebotyczny sukces. Jeśli sequel go powtórzy, niewątpliwie będą kolejne sequele.

