placeholder
Fire Emblem: Fortune’s Weave nową odsłoną popularnej serii. W zwiastunie pojawia się znajoma postać

W przyszłym roku czeka nas powrót serii Fire Emblem. Debiutancki zwiastun Fortune's Weave może zdradzać, że w grze pojawi się postać znana z jednej z wcześniejszych odsłon.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Nintendo Switch 2 
zwiastun fire emblem Fire Emblem: Fortune’s Weave
Fire Emblem: Fortune's Weave fot. Nintendo
Jedną z największych niespodzianek wrześniowej prezentacji Nintendo Direct była zapowiedź nowej odsłony kultowej serii Fire Emblem – Fortune's Weave. Produkcja ma zadebiutować w 2026 roku wyłącznie na konsoli Nintendo Switch 2. Już pierwszy zwiastun sugeruje powrót klasycznego, taktycznego systemu walki, który od lat jest znakiem rozpoznawczym cyklu, a także rozbudowaną historię, pełną zróżnicowanych, zapadających w pamięć bohaterów. 

Szczególną uwagę fanów zwrócił finałowy fragment materiału wideo. Pojawia się w nim tajemnicza postać, która wygląda jak dorosła Sothis – ważna bohaterka z Fire Emblem: Three Houses wydanego w 2019 roku. To natychmiast wywołało spekulacje, że Fortune’s Weave może być bezpośrednio powiązane z tamtą odsłoną, albo przynajmniej osadzone w tym samym uniwersum. Co ciekawe, sami twórcy i wydawca zdają się celowo podkręcać zainteresowanie społeczności, bo w opisie pod zwiastunem pojawił się interesujący dopisek. 

Najświeższa odsłona serii Fire Emblem szykuje się do wejścia na scenę. Obejrzyj zwiastun premierowy, aby zobaczyć zapowiedź fabuły, bohaterów oraz strategicznej, turowej rozgrywki, jakiej mogą spodziewać się gracze. Kim jest postać pojawiająca się na końcu trailera? – napisano.

Źródło: youtube.com

