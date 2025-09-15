Fire Emblem: Fortune’s Weave nową odsłoną popularnej serii. W zwiastunie pojawia się znajoma postać
W przyszłym roku czeka nas powrót serii Fire Emblem. Debiutancki zwiastun Fortune's Weave może zdradzać, że w grze pojawi się postać znana z jednej z wcześniejszych odsłon.
Jedną z największych niespodzianek wrześniowej prezentacji Nintendo Direct była zapowiedź nowej odsłony kultowej serii Fire Emblem – Fortune's Weave. Produkcja ma zadebiutować w 2026 roku wyłącznie na konsoli Nintendo Switch 2. Już pierwszy zwiastun sugeruje powrót klasycznego, taktycznego systemu walki, który od lat jest znakiem rozpoznawczym cyklu, a także rozbudowaną historię, pełną zróżnicowanych, zapadających w pamięć bohaterów.
Szczególną uwagę fanów zwrócił finałowy fragment materiału wideo. Pojawia się w nim tajemnicza postać, która wygląda jak dorosła Sothis – ważna bohaterka z Fire Emblem: Three Houses wydanego w 2019 roku. To natychmiast wywołało spekulacje, że Fortune’s Weave może być bezpośrednio powiązane z tamtą odsłoną, albo przynajmniej osadzone w tym samym uniwersum. Co ciekawe, sami twórcy i wydawca zdają się celowo podkręcać zainteresowanie społeczności, bo w opisie pod zwiastunem pojawił się interesujący dopisek.
