Masters of Doom trafi na polski rynek. Książkę wyda Marcin Kosman

Bethesda

Masters of Doom to książka z 2003 roku opowiadająca o Johnie Romero i Johnie Carmacku, założycielach id Software i twórcach pierwszoosobowej strzelanki Doom, która wywarła ogromny wpływ na cały gatunek. W ubiegłym roku ponownie zrobiło się o niej głośno, gdy poinformowano o planach serialowej adaptacji. Teraz zaś dowiedzieliśmy się, że po 17 latach od premiery trafi ona na polski rynek.

Wydaniem książki w Polsce zajmie się Marcin Kosman, który od lat związany jest z branżą gier, a przy tym sam jest autorem dwóch pozycji - Nie tylko Wiedźmin. Historia polskich gier komputerowych oraz 222 Polskie gry, które warto znać. Obie zostały wydane metodą self-publishingu.

Czytałem dalej i coraz częściej zacząłem o tej książce opowiadać, zanudzając znajomych przeczytanymi fragmentami. I w końcu dotarło do mnie, co trzeba zrobić, żebym zanudzać już nie musiał - otóż książka musi wyjść po polsku. Przez 17 lat do tego nie doszło. I to nawet mimo doniesień o powstającym serialu, za którego produkcję zabrali się James i Dave Franco. I wtedy wpadło mi do głowy - dlaczego nie wydać Masters of Doom samodzielnie i nie wpakować w projekt całej miłości, którą i tak go już zdążyłem obdarzyć? Napisałem do Davida Kushnera – czytamy w facebookowym wpisie Marcina Kosmana.