Nie widziałeś? Nie krytykuj. Reżyser Flasha broni filmu

Andy Muschietti. reżyser Flasha, miał okazję porozmawiać o tym projekcie z The Playlist. Odniósł się m.in. do kwestii kontrowersji wokół Ezry Millera, negatywnych opinii fanów czy swojego osobistego podejścia.
Wiktor Stochmal
Film Flash z Ezrą Millerem w roli głównej był jednym z ostatnich projektów z DCEU, poprzedniego kinowego uniwersum z postaciami z komiksów DC. Produkcja okazała się istną katastrofą, która od samego początku była skazana na porażkę. Ezra Miller nie mógł aktywnie promować filmu z powodu wielorakich zarzutów prawnych i oskarżeń. Całość ostatecznie zarobiła tylko 271 mln dolarów, a mimo tego reżyser, Andy Muschietti, znalazł dla siebie pracę w DCU i póki co jest zobowiązany wyreżyserować pierwszy film o Batmanie w tym uniwersum. James Gunn jest ogromnym fanem talentu reżysera, a także chwalił w mediach społecznościowych Flasha, gdy ten był bliżej premiery kinowej.

Jedna bitwa po drugiej to wielka klapa. Ogromne straty finansowe

Teraz Muschiettiego zapytano o przeszłość i negatywny odbiór Flasha. Porozmawiał na ten temat z The Playlist:

To dobry film. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Wiele osób go nie widziało. Niestety mamy takie czasy, że ludzie rzeczy nie oglądają, ale potem i tak je obsmarowują g**nem. Nie wiedzą [czy film był dobry]. Są źli z powodów niezależnych od jakości filmu. Oczywiście mieliśmy kryzys medialny z Ezrą, to jest nie do podważenia. Ale tak - kochamy ten film. I polecamy go! [...] Oddawaliśmy za niego własną krew, pot i łzy aż do samego końca. Obejrzałem go tydzień temu i znowu mi się podobał.

Dodał też, że studio Warner Bros. cały czas wierzyło w projekt i pomagało w jego zrealizowaniu do samego końca. Ich pomoc w zakresie medialnym i promocji filmu zważywszy na kontrowersje z Ezrą Millerem była szczególnie mile widziana.

Wielki ranking filmów i seriali DCEU 

Źródło: comicbookmovie.com

