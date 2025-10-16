Reklama
Jedna bitwa po drugiej to wielka klapa. Ogromne straty finansowe

Jedna bitwa po drugiej to film, który został uznany za jeden z najlepszych ostatniej dekady. Kłopot w tym, że mało kto chciał go obejrzeć, a pozytywne opinie tego nie zmieniły, bo nie ma szans, by produkcja zarobiła na siebie - już oszacowano straty finansowe.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  box office 
Jedna bitwa po drugiej
Jedna bitwa po drugiej fot. Ghoulardi Film Company // Warner Bros.
Jak donosi Variety, opierając się na swoich źródłach, Jedna bitwa po drugiej ma przynieść straty finansowe sięgające 100 mln dolarów. Wszystko za sprawą kiepskich wyników w box office - zaledwie 140 mln dolarów w skali globalnej oraz wysokiego budżetu wynoszącego 130 mln dolarów plus 70 mln dolarów kosztów promocji. Aby film nie stracił pieniędzy, musiałby ze sprzedaży biletów zebrać prawie 300 mln dolarów, a przy tak niskim zainteresowaniu nie ma na to szans. Warner Bros. w dyplomatyczny sposób twierdzi, że źródła Variety się mylą, ale w oświadczeniu podkreślają jedynie sukcesy finansowe, jakie studio słusznie odniosło w 2025 roku, nie odnosząc się do słabych wyników filmu.

Dobre filmy się nie sprzedają?

To problem, który Variety porusza w artykule. Jedna bitwa po drugiej, Urodzony rabuś, The Smashing Machine oraz Kiss of the Spider-Woman to filmy, które zebrały dobre opinie widzów i krytyków, ale nie przełożyło się to na zainteresowanie w kinach. Każdy z nich przyniesie straty finansowe.

Shawn Robbins, analityk box office z prestiżowego Fandango, tak ocenia sytuację:

- Nie udało im się stworzyć wśród widzów efektu „wszyscy o tym mówią, muszę to zobaczyć”. Poza tym ludzie oczekują, że tego typu filmy będą dostępne szybciej niż miało to miejsce kiedyś.

Eric Wold, analityk z Texas Capital Securities, również ocenił sytuację dobrych filmów w kinach:

- Konsumenci chodzą do kina średnio tylko kilka razy w roku. Przyciąga ich to, co znają - sequele, prequele, spin-offy - gdzie istnieje mniejsze ryzyko rozczarowania. Studia zawsze miały pod górkę z wypuszczaniem oryginalnych pomysłów. Ryzyko porażki jest obecnie jeszcze większe.

Źródło: variety.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  box office 
Jedna bitwa po drugiej
