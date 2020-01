Flash, Batwoman i Legends of Tomorrow - zdjęcia z kolejnych odcinków seriali Arrowverse

4 lutego na antenie The CW zadebiutuje 10. odcinek 6. sezonu serialu Flash. Został on zatytułowany Marathon. W nim Barry mierzy się z konsekwencjami Kryzysu i spełnia życzenie Olivera Queena. Natomiast Iris nie zważając na niebezpieczeństwo postanawia zdemaskować niebezpieczną organizację. Zadebiutowały zdjęcia promujące epizod. Są one dostępne poniżej.

Natomiast już 26 stycznia zadebiutuje 11. odcinek 1. sezonu serialu Batwoman zatytułowany An Un-Birthday Present. W nim Kate i Alice walczą z demonami przeszłościami, a w Gotham pojawia się nieoczekiwany gość. Pojawiły się zdjęcia promujące epizod, które są dostępne w poniższej galerii.

4 lutego na antenie The CW pojawi się 3. odcinek 5. sezonu serialu Legends of Tomorrow. Nosi on tytuł Miss Me, Kiss Me, Love Me. W nim Legendy lądują w 1947 roku w Los Angeles i mają za zadanie schwytać Benjamina „Bugsy” Siegela. Zdjęcia z epizodu są dostępne poniżej.