Flash bez Ezry Millera? Nowe plotki o filmie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według nowej plotki bazującej na informatorach z kręgów Warner Bros. studio jeszcze nie podjęło decyzji w sprawie Ezry Millera w związku z głośnym incydentem z Islandii (do sieci trafiło wideo, w którym atakuje i dusi fankę, więcej tutaj). Pomimo tego czytamy, że są gotowi rozpocząć produkcję filmu Flash, gdy tylko to będzie możliwe i zrobią to z Ezrą Millerem lub innym aktorem w tej roli. Wszystko najwyraźniej jest zależne od wyjaśnienia incydentu, którego ani aktor ani Warner Bros. nie skomentowali.

Według informacji w ostatniej wersji scenariusza Flash ma cofnąć się w czasie, aby uratować swoją matkę, więc zgodnie z oczekiwaniami i wcześniejszymi informacjami. Gdy jednak wróci, linia czasowa będzie wyglądać zupełnie inaczej, czyli ma być to sposób studia Warner Bros. do przeobrażenia kinowego uniwersum DC, które nie rozwinęło się zgodnie z planem po krytykach Batman v Superman oraz Legionu samobójców. Czytamy, że Aquaman (Jason Momoa) oraz Wonder Woman (Gal Gadot) byliby jedynymi postaciami, które przetrwają. Do nich dołączyłby Batman w wykonaniu Roberta Pattinsona. Nie wiadomo, co z Shazamem, Harley Quinn i postaciami z Legionu samobójców. Natomiast odnośnie złoczyńców podają postacie Reverse Flasha i Mirror Mastera.

Jest to plotka pochodząca z portalu Fandom Wire od Andy'ego Signore. Swego czasu był on cenionym dziennikarzem i współtwórcą serii Szczery zwiastun, ale po oskarżeniach o molestowaniu seksualne jego pozycja została podważona. Wcześniej miał dobre źródła informacji, ale teraz nie wiadomo, czy są tak wiarygodne. Dlatego traktujcie te doniesienia z dystansem.