DCEU - QUIZ dla fanów. Te pytania powalą nawet Batmana. A Ciebie?

Projekt znany pod nazwą DCEU wbrew wielu prognozom wciąż trwa i ma się nawet lepiej, niż chciałby tego niejeden narzekający na jakość takich filmów jak Batman v Superman: Świt sprawiedliwości czy Liga Sprawiedliwości. W stosunkowo niedalekiej przyszłości zobaczymy kolejne odsłony cyklu (na razie oficjalnie zapowiedziano ich aż 7); nawet jeśli czekają nas zmiany obsadowe, to Kinowe Uniwersum DC w dalszym ciągu pozostaje ważnym przedsięwzięciem dla wszystkich fanów filmów superbohaterskich. Wiemy, że jest ich sporo wśród naszych Czytelników - dlatego przygotowaliśmy teraz dla Was QUIZ na temat DCEU. Powiedzieć, że jest trudny, to właściwie nic nie powiedzieć...

Pytania zostały uszeregowane według chronologii wszystkich filmów wchodzących w skład projektu; są to więc kolejno: Człowiek ze stali, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, Legion samobójców, Wonder Woman, Liga Sprawiedliwości, Aquaman, Shazam! i Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn).

Zabawa została przygotowana przede wszystkim z myślą o najzagorzalszych miłośnikach DCEU, takich, którzy obudzeni w środku nocy potrafią cytować Batmana i rysować podróż Wonder Woman po Europie... Dla innych z kolei będzie to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej na temat Kinowego Uniwersum DC.

Z chęcią poznamy Wasze rezultaty - dawajcie nam o nich znać w komentarzach; w ten sposób będziemy mogli ocenić poziom naszej wiedzy na tle innych fanów DC.

Jeśli natomiast wciąż Wam mało quizów, sprawdźcie choćby jeden z poniższych: