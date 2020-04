Ezra Miller w ogniu krytyki za duszenie fanki. Sprawa budzi olbrzymie kontrowersje

Ezra Miller z jakichś przyczyn przebywa w Rejkiawiku na Islandii. To tam doszło do incydentu, z którego nagranie pojawiło się w sieci 6 kwietnia 2020 roku. Widać na nim, jak Ezra Miller wdaje się w dyskusję z kobietą, następnie łapie ją za szyję i zaczyna dusić, a potem rzuca ją na ziemię. Fani popularnego aktora, który grał Flasha w Lidze Sprawiedliwości, rozprawiają o tym zdarzeniu w mediach społecznościowych, a cała sytuacja wzbudza wielkie kontrowersje.

Co tak naprawdę się stało? Prestiżowy portal Variety.com przeprowadził śledztwo, z którego wynika, że do zdarzenia doszło 1 kwietnia 2020 roku o 18:00 czasu lokalnego. Miało ono miejsce w barze Prikið Kaffihús w Rejkiawiku. Według naocznego świadka, do którego dotarli dziennikarze, wszystko zaczęło się od grupy nadgorliwych fanów, wśród których była kobieta z nagrania. Miller z ich powodu zaczął tracić panowanie nad sobą i wówczas doszło do tego zdarzenia. Świadek nie tłumaczy, co wywołało taką reakcję aktora. Millera wyprowadzono po tym z baru.

Screenrant.com donosi, że Kylie Lampe, osoba, która wrzuciła to nagranie do sieci, a potem skasowała post i profil na Twitterze, napisała wówczas więcej na ten temat. Każdy wie, że w Internecie nic nie ginie, więc fani szybko zrobili zrzuty ekranu. Ta kobieta jest przyjaciółką atakowanej dziewczyny i była z nią podczas zdarzenia. Według niej poszkodowana na żarty wyzwała Ezrę Millera do bójki, ale aktor stracił panowanie nad sobą i potraktował to serio. Gdy będący na miejscu mężczyźni rozdzielili aktora i fankę, Miller napluł im w twarz.

Natomiast portal The Wrap skontaktował się z policją w Rejkiawiku, która twierdzi, że żadne śledztwo w sprawie nie jest prowadzone. Geoffrey T. Huntingdon-Williams, właścicieli baru, w rozmowie z islandzkimi mediami odmawia komentowania tego incydentu, dopóki nie jest oficjalnie pod lupą służb. Potępia jednak wszelką przemoc.

Mamy więc dwie relacje kontrowersyjnego wydarzenia, w tym dziennikarzy z jednego z najbardziej prestiżowych portali na świecie. Gdyby autorem informacji była strona plotkarka, pewnie sami byśmy o niej nie pisali. Dziennikarze przeprowadzający śledztwo skontaktowali się z rzecznikami aktora, by poznać jego wersję wydarzeń, oraz ze studiem Warner Bros., z którym jest związany. Na dzień 9 kwietnia 2020 roku Ezra Miller nie wydał żadnego oświadczenia w tej sprawie.