Flash - ten wynik box office to katastrofa. Spadek zainteresowania większy niż przy Batman v Superman

fot. materiały prasowe

Flash zanotował katastrofalny drugi weekend w amerykańskim box office. Spadek frekwencji wynosi aż 73%. Jest to jeden z największych spadków zainteresowania w historii kina superbohaterskiego. Więcej miał tylko Morbius, bo 83%. Mniejszy wynik miały film Black Adam (59%), Shazam! Gniew bogów (69%) i nawet krytykowany Batman v Superman: Świt sprawiedliwości (69%). Problemem jest takt, że tak ogromny spadek frekwencji nastąpił z fatalnego weekendu otwarcia w wysokości 55 mln dolarów. Tym samym więc Flash w zestawieniu box office weekendu zajmuje trzecie miejsce z wynikiem 15,3 mln dolarów.

Flash - box office

W USA do tej pory zebrano 87,6 mln dolarów. Na świecie także kompletnie nikt nie jest zainteresowany filmem. Z 76 krajów zbiera zaledwie 26,6 mln dolarów (123,3 mln dolarów łącznie). Sumując, na koncie 210,9 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Jako że z wpływów ze sprzedaży biletów do kin tylko procent idzie do kieszeni producentów, wszyscy są pewni: Flash będzie jedną z największych klap roku i przyniesie Warnerowi straty finansowe. Nie ma tu szans, by wyjść na zero przy tak wysokich spadkach frekwencji, która nie zmaleją w kolejnych tygodniach.

Pajączek królem box office

Pierwsze miejsce ponownie należy do filmu Spider-Man: Poprzez multiwersum. Zbiera on 19,3 mln dolarów. Do tej pory w USA zebrał 316 mln dolarów. Sumując wszystkie wpływ na koncie 560,3 mln dolarów przy budżecie 100 mln dolarów.

Na drugim miejscu pozostaje inna wielka klapa, czyli animacja Pixara Między nami żywiołami z wynikiem 18,5 mln dolarów. Tutaj jest drobny pozytyw bo film osiągnął zaledwie 37% spadku frekwencji. 121 mln dolarów z całego świata to jednak nadal fatalny wynik przy budżecie 200 mln dolarów.

Nowość w postaci komedii dla dorosłych Bez urazy zebrała 15 mln dolarów w Ameryce Północnej przy budżecie 45 mln dolarów. Analitycy są zgodni, że nie jest źle, ale oczekiwania były większe. Ze świata zbiera 9,5 mln dolarów z 48 krajów. Sumując, na koncie 24,5 mln dolarów.

Natomiast Transformers: Przebudzenie bestii do tej pory łącznie zebrał 340,4 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Nie jest najlepiej, ale są jakieś szanse na zwrot kosztów.