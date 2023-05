Flash - budżet ujawniony. To jeden z najdroższych filmów DC

fot. materiały prasowe

Według nowych doniesień budżet na realizację Flasha wyniósł 220 mln dolarów. To oznacza, że jest to jeden z najdroższych filmów opartych na komiksach DC. W rankingu przoduje nadal film Liga Sprawiedliwości w reżyserii Jossa Whedona, który przez drogie dokrętki ma budżet aż 300 mln dolarów.

DC - budżety filmów

Tak wygląda ranking na ten moment:

Liga Sprawiedliwości - 300 mln dolarów.

Black Adam - 260 mln dolarów.

Batman v Superman: Świt sprawiedliwości - 250 mln.

Mroczny rycerz - 250 mln dolarów.

Człowiek ze stali - 225 mln dolarów.

Flash - 220 mln dolarów.

Flash

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.