Flash - japoński zwiastun zdradza spoiler. Czy to czarny charakter?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Japoński zwiastun Flasha ma kilka nowych scen, ale przede wszystkim nie jest on tak dopracowany jak oryginalny. Chodzi o to, że ze zwiastunów często wymazuje się spoilerowe rzeczy. Najwyraźniej jednak zapomniano tego zrobić w japońskim trailerze i dzięki temu wiemy, kto będzie czarnym charakterem w filmie Flash. SPOILERY!

Flash - czarny charakter

Z wcześniejszych przecieków wiemy, że będzie to postać zwana Dark Flash. Jak zobaczycie na grafice z zabawki, z jego ciała wychodzą specyficzne kolce. W jednej ze sceny taki kolec wychodzi też z młodszego Barry'ego Allena, czyli nie tego, który cofnął się w czasie. Wygląda więc na to, że on będzie Dark Flashem.

Mamy scenę, która jest w obu trailerach. W japońskim jednak nie wymazano metalowego kolca.

https://twitter.com/CockSmugle/status/1651205630743687168

Flash - pierwsze opinie są bardzo pozytywne. Przekonamy się w czerwcu, czy jest to tak dobre, gdy będzie premiera w kinach.

