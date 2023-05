Margot Robbie w MCU? Padła propozycja roli

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Paramount/Courtesy Everett Collection

Daniel Richtman, czyli insider ze sprawdzonymi informacjami, donosi, że Margot Robbie dostała propozycję zagrania Sue Storm w filmie MCU Fantastyczna czwórka. Kilku innych dziennikarzy potwierdziło, że taka propozycja padła, ale na ten moment nikt nie wie, czy aktorka ją przyjmie. Najpewniej kwestia Harley Quinn w DCU może być czymś, co może dla niej być przeszkodą, by dołączyć do MCU. Choć James Gunn twierdził, że chce dalej pracować z Margot Robbie w DCU żadne oficjalne decyzje nie zostały ogłoszone. Dlatego też jest to plotka, bo propozycja roli nie jest równoznaczna z tym, że aktorka zagra.

Fantastyczna Czwórka - obsada

Wcześniej w plotkach z rolą Sue Storm były wiązane takie kandydatki jak Mila Kunis, Jodie Cormer czy Allison Williams. Według plotek też Adam Driver jest pewniakiem do roli Reeda Richardsa. Niepewny jest jednak udział Paula Mescala w roli Johnny'ego Storma, bo gdy mówiono o zaproponowaniu mu roli, aktor dołączył do niezależnego dramatu.

Oficjalnie obsadę poznamy w lipcu 2023 roku podczas panelu Marvela na San Diego Comic-Con 2023. Film ma premierę 14 lutego 2025 roku.