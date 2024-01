Flash – dzieci Christophera Reeve’a nie oglądali sceny z Supermanem. „Był najbardziej dumny z innej roli”

materiały prasowe

Na Festiwalu Filmowym w Sundance jedną z najciekawszych propozycji z sekcji dokumentów jest Super/Man: The Christopher Reeve Story, przedstawiając historię tytułowego gwiazdora, który urósł do rangi ikony Hollywood po wcieleniu się w Supermana. Dzieci aktora – Will, Matthew i Alexandra – wzięli udział w rozmowie, aby omówić dziedzictwo ojca. Poruszony został wątek filmu Flash, w którym Christopher Reeve powrócił do swojej słynnej roli superbohatera za pomocą CGI.

Flash - dzieci Christophera Reeve’a nie mieli okazję obejrzeć sceny z Supermanem

Dzieci Reeve’a zaznaczyły, że nie widzieli Flasha, ani tej sceny i nie brali udziału w tworzeniu tego krótkiego epizodu.

Zapytani o rolę, z której ich ojciec był najbardziej dumny, nie wskazali na udział w przygodach Supermana, ale Will bez wahania udzielił innej odpowiedzi. Okazuje się, że Reeve najbardziej cenił rolę w filmie Okruchy dnia z 1993 roku:

W naszym rodzinnym mieście Bedford w stanie Nowy Jork kilka lat temu lokalne kino przeszło rebranding. Osoba odpowiedzialna za tę zmianę skontaktowała się ze mną i powiedziała, że ​​bardzo chciałaby, abym pokazała wybrany przeze mnie film mojego taty. Odpowiedziałem: „Jasne, ale nie Superman. Pokażemy Okruchy dnia”. Był bardzo dumny z udziału w tym filmie. To nie jest duża rola. Ale jest ważna. Musiał pokazać zupełnie inną stronę siebie. Wiedziałem, jaki był z tego dumny.

Syn Reeve’a dodał, że aktor był również dumny z grania Supermana:

Nie, żeby nie był dumny z Supermana… ale gdyby tu był, nie wybrałby Supermana, wybrałby Okruchy dnia. Nie myślę o filmach o Supermanie tak dużo – jednak ta rola stała się większa niż życie.