Flash - Henry Cavill miał obejrzeć film. Reakcja? Nie mogła być inna

Kampania marketingowa filmu Flash wchodzi już na ostatnią prostą. Jak się teraz okazuje, mimowolnie do promocji nadchodzącej produkcji został dołączony Henry Cavill - ten sam, którego gościnny występ w ekranowej opowieści podobno wycięto. I tak w trakcie konferencji prasowej wcielająca się w Supergirl Sasha Calle wyjawiła, że dawny odtwórca roli Supermana miał obejrzeć Flasha i "pokochać" to, co zobaczył. Jakby tego było mało, Calle prosiła zarówno go, jak i Dziewczynę ze Stali z seriali The CW, Melissę Benoist, o rady w trakcie przygotowywania się do swojego występu.

Przypomnijmy, że według spekulacji Cavill miał pojawić się we Flashu w ramach cameo pod koniec filmu. Znacznie większą rolę mogła odegrać również usunięta z ostatecznej wersji Gal Gadot, której Wonder Woman w pierwotnych planach odciskała trwałe piętno na przebiegu wydarzeń.

Tymczasem do sieci trafił chiński plakat produkcji, na którym możemy zobaczyć dwie wersje Szkarłatnego Sprintera, dwie inkarnacje Batmana i dodatkowo wspomnianą wcześniej Supergirl:

Flash - plakat z Chin

Flash wejdzie na ekrany polskich kin 16 czerwca.