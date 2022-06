Flash - konsekwencja szaleństw Ezry Millera. Planowany serial został skasowany?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Aktorka Caroline Kwan w odpowiedziach na Twitterze wyjawiła sekret, o którym do tej pory żadne media nie informowały. Komentowała ona nowe doniesienia o wyczynach Ezry Millera. Co prawda, jest to mało znana aktorka z niewielkimi rolami, ale siedzi w branży i raczej nie była świadoma, że coś zdradza. Kwan post skasowała, ale w Internecie nic nie ginie.

Flash w HBO Max?

Aktorka napisała, że jej przyjaciel pracował przy scenariuszach 8-odcinkowy serialu Flash z Ezrą Millerem w obsadzie. Taki projekt nie został oficjalnie ogłoszony i raczej nie zostanie, bo jak twierdzi Kwan, przez kontrowersyjne wyczyny aktora, został on wyrzucony do kosza. Co więcej można spekulować, że ten serial miałby być o kimś innym, a Flash byłby postacią drugoplanową.

fot. comicbookmovie.com

Najpewniej platforma HBO Max coś szykowała. Nie jest to też dziwne, że nie został ogłoszony od razu, bo takie projekty są ogłaszane, gdy jest większa pewność, że jest tutaj temat. Oczywiście czasem dziennikarze wyprzedzają producentów, ale najwyraźniej nie tym razem.

Przypomnijmy, że z każdym incydentem problem z Ezrą Millerem się pogłębia. Fala zarzutów i bardzo niepokojących sytuacji jedynie narasta.