Ezra Miller przetrzymuje dzieci na farmie pełnej broni. Zarzuty ojca przeciwko aktorowi

fot. materiały prasowe

Ezra Miller zamiast z kolejnych ról, obecnie w mediach jest kojarzony z kolejnymi kontrowersjami i zarzutami. Z najnowszego raportu magazynu Rolling Stone wynika, że aktor obecnie przebywa w domu w Vermont wraz z 25-letnią kobietą i jej trójką dzieci w wieku od roku do pięciu lat. Podobno nieruchomość służy jako nielicencjonowana farma konopi i znajduje się na niej sporo broni palnej. Wiele źródeł wyraziło zaniepokojenie bezpieczeństwem dzieci, powołując się na przypadki częstego używania konopi indyjskich i niewystarczające zabezpieczenia znajdującej się wokół broni.

Mówi się, że rodzina mieszka z Millerem od kwietnia po tym, jak matka spotkała się z aktorem na Hawajach w marcu. Twierdzi, że Miller pomógł jej uciec z toksycznego związku

Inne źródła widzą to inaczej. Podobno dzieci są narażone na duże ilości dymu marihuany w słabo wentylowanych pomieszczeniach, a w salonie rozrzuconych jest osiem pistoletów różnej wielkości. Jedno ze źródeł opowiedziało szczególnie niepokojącą historię o rocznym dziecku, które znalazło luźną kulę i włożyło ją do ust. Jednym ze źródeł jest ojciec dzieci, który jest bardzo zaniepokojony o swoje pociechy. Twierdzi, że przechodzi obecnie piekło i ma złe przeczucia co do sytuacji. Bardzo chciałby jechać po swoje dzieci i je odebrać. Matka powiedziała Rolling Stone, że Miller „może mieć broń palną do celów samoobrony i jest przechowywana w części domu, do której dzieci nigdy nie wchodzą".

fot. IMDb.com

Ezra Miller - inne kontrowersje

Dla przypomnienia to nie pierwsze kontrowersje dotyczące Millera z ostatnich kilku miesięcy. Otóż aktor został dwukrotnie aresztowany na Hawajach – najpierw za zakłócanie porządku i nękanie w barze karaoke, a następnie za napaść drugiego stopnia. Ponadto aktor miał znęcać się i mieć destrukcyjny wpływ na 18-letnią Tokatę Iron Eyes. Ezra miał używać przemocy, zastraszenia, groźby przemocy, strachu, wywoływania paranoi i urojeń oraz narkotyków, aby mieć wielki wpływ na nastolatkę. Ponadto Miller miał założyć coś na kształt sekty, podróżując po Stanach z kilkoma młodymi dziewczynami. Pojawiły się również zarzuty o nękanie przez aktora 12-letniego dziecka, jego rodzinę i sąsiada.