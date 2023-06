Flash - nowe figurki. Najbardziej uroczy Batman, jakiego zobaczycie

fot. materiały prasowe

Hot Toys przedstawiło nowe figurki z filmu Flash. W tej ciekawej kolekcji znajdziecie znanych herosów w miniaturowych wersjach. Zobaczcie jak wyglądają w poniższej galerii.

Kolekcja Hot Toys nazywa się The Flash Cosbi Collection. Składa się głównie z różnych wersji Batmana. Wśród nich są Mroczny Rycerz w klasycznym komiksowym szaro-niebieskim stroju i filmowe wersje z Batmana (1989 rok) i Powrót Batmana (1992 rok). Każde opakowanie zawiera figurkę o wysokości 7,5 – 8,5 cm i kartę kolekcjonerską.

Flash - nowe figurki Hot Toys

Podobają wam się Flash i Batman w tej wersji? Dajcie znać, co sądzicie o nowej kolekcji Hot Toys. Czekamy na wasze komentarze.

Hot Toys - nowa figurka Batmana

Hot Toys niedawno opublikowało także zdjęcia tej ciekawej figurki Batmana:

Hot Toys - WB 100 Batman

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w tym świecie nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum?

Flash - premiera 16 czerwca 2023 roku w kinach.