Flash - Michael Shannon przyznaje, że powrót do roli Zoda nie był "satysfakcjonujący"

materiały prasowe

Michael Shannon wcielił się w Generała Zoda w filmie Człowiek ze stali w 2013 roku. Od tamtego czasu minęło zatem sporo, ale też widzowie pamiętają na pewno, że postać została zabita przez Supermana. Dzięki jednak zabawie w multiwersum, był możliwy powrót aktora do roli. Jak jednak o tej "przygodzie" mówi sam Shannon?

W nowym wywiadzie dla portalu Collider, Shannon wypowiedział się szczerze na temat konceptu wieloświatów i przyznał, że nie jest do końca zadowolony z pracy nad widowiskiem Flash.

Nie będę kłamał. To nie było dla mnie satysfakcjonujące jako aktora. Te filmy z multiwersum przypominają zabawę figurkami. To jest jak: "to jest ta postać. A to jest ta postać. I oni walczą!". To nie jest studium postaci, które moim zdaniem było w Człowieku ze stali.

Dodaje jednak, że postać Zoda pojawia się w filmie tylko jako wyzwanie dla głównego bohatera i to wokół Flasha jest wszystko skoncentrowane.

Uważam, że Ezra jest fascynującym artystą i aktorem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć ten występ. To ogromne wyzwanie. Nie chcę niczego zdradzać, ale to, co Ezra musiał zrobić w tym filmie jest dość szalone. Myślę, że stanął na wysokości zadania.

Flash - ile kosztował film i jakiego box office'u potrzebuje?

Flash miał sporo zawirowań w trakcie realizacji, kilka przesunięć dat premiery i to na pewno przyczyniło się do zwiększenia wszystkich kosztów. Na ten moment nie znamy oficjalnych danych na temat budżetu, ale CBC zdobyło informację w rozmowach ze scenografem, Paulem Austerberry, że budżet filmu wyniósł ostatecznie 220 mln dolarów, co nie jest małą kwotą, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakulisowe trudności, ale też w samym DCEU mamy filmy o większych budżetach: Człowiek ze stali (225 milionów dolarów), Batman v Superman: Świt sprawiedliwości (250 milionów dolarów) i Liga Sprawiedliwości (300 milionów dolarów).

Na budżet składa się jednak wiele czynników, bo mamy też między innymi koszty promocji, które zazwyczaj nie zostają ujawnione do publicznej informacji. Na portalu Screenrant spekulują, że film zacznie przynosić zyski dopiero po przekroczeniu 400-450 mln dolarów w zestawieniu box office. Jest na to duża szansa, bo spekuluje się, że ostateczny wynik w Ameryce Północnej miałby się zamknąć w kwocie 280-375 mln dolarów. Dodając do tego pieniądze ze świata, powinno się produkcji wyjść na plus.

Flash - zdjęcia

Flash

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Zobacz także:

Flash - premiera 16 czerwca 2023 roku w kinach.