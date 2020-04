Flash Gordon - grafika z pierwszego komiksu o bohaterze sprzedana za rekordową kwotę

Pierwszy numer Flasha Gordona został wydany 7 stycznia 1934 roku. Oryginalna grafika z tego zeszytu autorstwa Alexa Raymonda została sprzedana na aukcji we wtorek, 31 marca za zawrotną kwotę 480 tysięcy dolarów. Tym samym ustanowiono rekord świata, jeśli chodzi o koszt dzieła komiksowego. Jednak nie jest to najwyższa kwota dotycząca komiksu. Ta należy do numeru pierwszego Action Comics, który został sprzedany w 2014 roku za 3,2 mln dolarów.

Dla przypomnienia komiksy opowiadają o tytułowym Flashu Gordonie, futboliście, który wraz z przyjaciółmi udaje się on na planetę Mongo. Tam wspólnie walczą z tyranią okrutnego Imperatora Minga, który planuje zniszczyć Ziemię. Dla przypomnienia seria doczekała się kilku ekranizacji. Najsłynniejszą z nich jest ta z roku 1980 z Samem J. Jonesem w roli głównej i muzyką zespołu Queen w soundtracku.