Flash i Legends of Tomorrow - co w kolejnych odcinkach seriali? [ZDJĘCIA]

25 lutego na antenie stacji The CW zadebiutuje 13. odcinek 6. sezonu serialu Flash. Został on zatytułowany Grodd Friended Me. W nim Barry przytłoczony wszystkimi zmianami po Kryzysie przeprowadza eksperyment, który konfrontuje go z Groddem. Jednak ku zdziwieniu bohatera złoczyńca prosi go o pomoc. Wszystko się komplikuje, gdy do akcji wkracza kolejny antagonista, Solovar. W tym czasie Iris współpracuje z Evą, aby wydostać się z Mirrorverse. Pojawiły się zdjęcia promujące ten epizod. Możecie je obejrzeć w poniższej galerii.

Natomiast 3 marca pojawi się 6. odcinek 5. sezonu serialu Legends of Tomorrow zatytułowany Mr. Parker’s Cul-De-Sac. W nim Ray planuje randkę z Norą, jednak wszystko się zmienia, gdy pojawia się Encore. Ava dowiaduje się, co Sara robiła w czasie jej nieobecności i konfrontuje się z nią. Natomiast Rory jest niezadowolony z krytyki jego książki, wobec tego Zari pomaga mu odnaleźć krytyka odpowiedzialnego za recenzję. Zdjęcia z odcinka są dostępne w poniższej galerii.

