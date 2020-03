Flash i Legends of Tomorrow - co w kolejnych odcinkach serialu? [WIDEO]

Serial Flash powróci na antenę The CW 17 marca ze swoim 15. odcinkiem 6. sezonu. Został on zatytułowany The Exorcism of Nash Wells. W nim wygląda na to, że Reverse-Flash (Tom Cavanagh) wciąż żyje i jakoś udało mu się przejąć kontrolę nad niczego nie podejrzewającym ciałem swojego sobowtóra Nasha Wellsa, co oznacza poważne kłopoty dla Barry'ego. W międzyczasie Flash będzie musiał zmierzyć się również z nową, niebezpieczną metą w Central City, Sunshine. Zadebiutował zwiastun tego epizodu. Wideo jest dostępne poniżej.

Tego samego dnia na antenie The CW pojawi się 7 odcinek 5. sezonu serialu Legends of Tomorrow zatytułowany Romeo V. Juliet: Dawn of Justness. W nim Legendy kontynuują swoje poszukiwania Loom of Fate i stają twarzą w twarz z Williamem Szekspirem. Zwiastun tego epizodu jest dostępny poniżej.