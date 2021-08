Flash - Michael Keaton o powodach powrotu do roli Batmana w filmie

Warner Bros.

The Flash to oczekiwane przez wielu fanów solowe widowisko o przygodach Szkarłatnego Sprintera. W produkcji Michael Keaton powróci po latach do roli Batmana. Aktor w rozmowie z The Hollywood Reporter wypowiedział się na temat powodów powrotu do tej kreacji. Stwierdził, że uwielbia scenariusz autorstwa Christiny Hodson. Zdradził, że kilka razy trzeba było mu tłumaczyć temat multiwersum, który pojawia się w filmie. Powiedział, że teraz rozumie Batmana na zupełnie innym poziomie, ma dla niego jeszcze większy szacunek i wie, jakie znaczenie kulturowe ma ten bohater dla ludzi.

Szczegóły fabuły widowiska są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że produkcja wprowadzi temat multiwersum, a w filmie pojawią się między innymi dwie wersje Batmana i Supergirl. Według plotek głównym czarnym charakterem ma być zły Barry Allen.

fot. Warner Bros.

W obsadzie oprócz wspomnianego Keatona znajdują się Ezra Miller, Ben Affleck, Kiersey Clemons, Sasha Calle, Ron Livingston i Maribel Verdu.

The Flash - premiera filmu została zaplanowana na 4 listopada 2022 roku.