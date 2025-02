Friendship - nowa komedia z Paulem Ruddem i Timem Robinsonem. Zobacz zwiastun

fot. A24

Reklama

A24 opublikowało pierwszy zwiastun filmu Friendship, komedii z Timem Robinsonem i Paulem Ruddem w rolach głównych. historia o dwóch mężczyznach, którzy mają ogromny problem z pozostaniem przyjaciółmi.

Będzie to pierwszy raz gdy Tim Robinson pojawi się w głównej roli w filmie. Jest on najbardziej znany z netflixowego serialu komediowego I Think You Should Leave With Tim Robinson, za który zdobył trzy nagrody Emmy. W jego dorobku znajdują się również występy w Saturday Night Live, oraz role w Detroiters oraz Chip i Dale: Brygada RR.

Friendship - zwiastun

Friendship - fabuła, obsada, premiera

W Friendship ojciec z przedmieści Craig (Robinson) wpada w zachwyt nad swoim charyzmatycznym nowym sąsiadem (Rudd). Desperackie próby nawiązania dorosłej męskiej przyjaźni zaczynają jednak zagrażać życiu ich obu.

W filmie występują także Kate Mara, Jack Dylan Grazer, Josh Segarra i Billy Bryk. Za reżyserię i scenariusz odpowiedzialny jest Andrew DeYoung, dla którego jest to debiut reżyserski w filmie pełnometrażowym.

Komediodramat miał swoją premierę 8 września 2024 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Premiera kinowa zaplanowana jest na maj, a wcześniej, 9 marca, film zostanie pokazany na festiwalu SXSW.