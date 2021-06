Flash - Michael Keaton jako Bruce Wayne. Zdjęcie samochodu bohatera

fot. materiały prasowe

Nowe zdjęcie z planu Flasha pokazuje samochód Bruce'a Wayne'a granego przez Michaela Keatona, który siedzi za jego kierownicą. Nie jest to jednak batmobil, ale coś równie wyjątkowego. Według informacji jest to kabriolet Vision Mercedes-Maybach 6, który jest samochodem koncepcyjnym, czyli nie można go kupić, bo nie jest dostępny dla ludzi.

Szczegóły fabuły nie są wciąż znane. Wiemy, że Batman Michaela Keatona pojawi się na ekranie i planowana jest dla niego duża rola w uniwersum. Ma on zostać głównym Batmanem kinowego uniwersum DC. Na ekranie pojawi się jednak też Batman w wykonaniu Bena Afflecka, ale nie wiadomo, jaką ma rolę i co z nim będzie, gdyż wiemy, że to ostatnia przygoda Afflecka z Mrocznym Rycerzem.

W obsadzie są także Sasha Calle jako Supergirl, Kiersey Clemons w roli Iris West oraz także Maribel Verdi (Nora Allen) i Ron Livingston (Henry Allen). Nie wiadomo, kto jest głównym czarnym charakterem, ani kto go gra. Warner Bros. wciąż nie ujawniło pełnej obsady.

Flash - premiera zaplanowana jest na 4 listopada 2022 roku.