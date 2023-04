Flash - opinie widzów po pierwszym pokazie. Czy to najlepszy film superbohaterski od dawna?

materiały prasowe

Do tej pory słyszeliśmy wiele dobrego na temat filmu Flash - Warner Bros. Discovery bardzo zależało na jego premierze mimo zakulisowych skandali Ezry Millera; James Gunn zachwycał się widowiskiem na Twitterze, a nawet mieliśmy informacje, że zachwycił się nim... Tom Cruise. Podczas Cinema Con prezes Warner Bros. Discovery powiedział, że Flash to najlepszy film superbohaterski, jaki miał okazję w życiu zobaczyć. Czas po raz pierwszy skonfrontować te komentarze z oceną zgromadzonej publiki podczas pierwszego seansu na CinemaCon.

Mogłoby się wydawać, że studio musi być przekonane o jakości widowiska, skoro sporo przed premierą decyduje się na pokaz dla dziennikarzy i osób obecnych podczas wydarzenia. I faktycznie, możemy chyba oczekiwać wielkiego widowiska, bo widzowie i dziennikarze piszą wiele ciepłych słów na temat filmu.

Flash - pierwsze opinie o filmie

Opinie są naprawdę pozytywne i wielu dziennikarzy przekonuje, że warto dać się ponieść emocjom zbudowanym wokół tego tytułu. Określany jest nie tylko jako jeden z najlepszych filmów DC w historii, ale też dużo opinii zwraca uwagę na to, że jest najzabawniejszą produkcją, chociaż jest też tutaj dużo emocjonalnej stawki. Zdaniem jednego z dziennikarzy w filmie zobaczymy jedną z najpiękniejszych sekwencji w historii gatunku superbohaterskiego, a emocjonalne momenty naprawdę potrafią poruszyć. Jest to widowisko pełną gębą, które potrafi porwać od początku do końca.

Prócz scen akcji, wiele pochwał kierowanych jest w stronę fabuły i aktorów. Zachwyceni powinni być najbardziej zagorzali fani komiksów, jak i widzowie mniej znający temat. Wielu komentujących nie kryje szoku, jak dobry jest to film. Michael Keaton jest niesamowity, a jego powrót do roli Batmana idealny, natomiast Ezra Miller także notuje znakomity (podwójny) występ. Świetna jest też Sasha Calle jako Supergirl i ma po prostu wymiatać na ekranie. Wiele osób zwraca uwagę na rozrywkowy aspekt produkcji, która wierna jest komiksom i oferuje najlepszy rodzaj superbohaterskiej zabawy. Andy Muschietti stworzył coś wyjątkowego, co łączy ze sobą najważniejsze elementy - humor, akcję i emocje. Opinii w sieci jest mnóstwo, te powyżej pochodzą z około 15 komentarzy wypisanych na Twitterze. Jednocześnie z informacji dziennikarzy dowiadujemy się, że Warner Bros. Discovery nie pokazało scen po napisach na pokazie.

Flash - opis fabuły

Kiedy Barry wykorzystuje swoje supermoce, aby cofnąć się w czasie i zmienić bieg wydarzeń, jego działania modyfikują przyszłość. Bohater zostaje uwięziony w rzeczywistości, w której powrócił niebezpieczny generał Zod. Niestety, ale w świecie tym nie ma superbohaterów mogących obronić ludzkość. Barry musi namówić nowego Batmana do porzucenia emerytury i uratowania uwięzionego Kryptonczyka. Okazuje się jednak, że pomagają nie Supermanowi, a kobiecie o imieniu Kara. Ostatecznie Barry, aby ocalić świat, w którym przebywa, i powrócić do przyszłości, którą zna, musi biec po życie. Czy jego poświęcenie doprowadzi do oczekiwanego resetu uniwersum.

Flash

Zobacz także:

Flash - premiera w czerwcu 2023 roku w kinach.