Słynny serial superbohaterski mógł mieć inny finał. Po latach ujawniono powód zmian

Jak się okazuje, Flash, jeden z najpopularniejszych seriali superbohaterskich minionej dekady, mógł zakończyć się w zupełnie inny sposób. Finał produkcji stacji The CW przerabiano kilka razy - był ku temu ważny powód. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  arrowverse 
flash
Flash The CW
Fanów popkultury, a zwłaszcza Czytelników naszej strony, nie trzeba specjalnie przekonywać, jak wielkie emocje potrafiły wywołać różne odsłony Arrowverse - przy całym szacunku dla ich fabularnej jakości. Jedną z najbardziej lubianych produkcji był Flash z Grantem Gustinem w tytułowej roli, który doczekał się aż 9 sezonów i zakończył emisję w 2023 roku. Teraz wiemy już, że finał serialu miał początkowo wyglądać inaczej. 

Podsumowanie historii przebiegało mniej więcej w następujący sposób: Eddie Thawne aka Cobalt Blue wskrzesił w Negatywnej Mocy Szybkości Eobarda Thawne'a, Zooma, Savitara i Godspeeda, którzy wyruszyli w pogoń za Flashem. Ostatecznie Barry Allen zdołał powstrzymać zagrożenie z ich strony; w dodatku sama Moc Szybkości "wybrała" nowe pokolenie sprinterów. 

Po dwóch latach od ostatniego odcinka dowiadujemy się, że plany zakładały inny przebieg wydarzeń. Co było powodem zmian? Jak przedstawia to Gustin:

Musieliśmy zmienić część tego scenariusza. To było dwa lata po wybuchu pandemii koronawirusa, którym wcześniej nie byłem zarażony. I złapałem COVID półtora tygodnia przed zakończeniem zdjęć. Ciągle miałem pozytywny wynik testów, nie mogłem wrócić do pracy. Oni wstrzymali produkcję na dzień lub dwa i trochę to przerobili. Opuściłem przynajmniej trzy albo cztery dni zdjęciowe.

Aktor zdradza, że modyfikacja scenariusza nie pozwoliła m.in. na wcielenie się przez niego także w rolę Savitara:

W jednej ze scen miałem pojawić się z protetyczną blizną i w pełnej charakteryzacji, razem ze wszystkimi złoczyńcami - w tym samym momencie, gdy w kostiumie był Savitar. To ja miałem go grać. Mój dubler wykonał część ujęć, a my kręciliśmy sceny wokół niego. 

Najlepsze odcinki Arrowverse wg IMDb

Przypomnijmy, że ostatni sezon serialu Flash został skrócony do 13 odcinków. W pewnym momencie pojawiały się głosy, że stacja The CW zakończy produkcję na 8. odsłonie serii. 

Źródło: comicbookmovie.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  arrowverse 
flash
