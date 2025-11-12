placeholder
Florence Pugh wpadła w depresję po Midsommar. W biały dzień. Aktorka o trudach roli

Gwiazda Oppenheimer​ i Thunderbolts*​ przyznała, że rola w horrorze z 2019 roku wykończyła ją psychicznie. Nie chce już doprawdzać się do podobnego stanu w kolejnych filmach.
Magda Muszyńska
Tagi:  Midsommar. W biały dzień 
depresja midsommar rola
Midsommar. W biały dzień materiały prasowe
Horror Midsommar. W biały dzień opowiadał o przeżywającej załamanie psychiczne dziewczynie, która ze swoim chłopakiem odwiedziła odizolowaną od świata szwedzką wioskę, gdzie odbywały się dziwne miejscowe tradycje. W głównej roli wystąpiła Florence Pugh, która już we wcześniejszych wywiadach mówiła, że nie planuje grać podobnych postaci.

Czytaj więcej: Pierwsze recenzje filmu Iluzja 3. Absurdalna magia i brak logiki, ale dobra rozrywka?

Florence Pugh dla roli znęcała się nad sobą

W najnowszym podcaście The Louis Theroux Florence Pugh przyznała, że po roli w Midsommar. W biały dzień wpadła w depresję. 

Po prostu nie mogę się tak wyczerpywać, bo to ma efekt domina. Myślę, że [Midsommar] sprawił, że czułam się smutna przez jakieś sześć miesięcy i nie wiedziałam, dlaczego mam depresję. Wróciłam po zdjęciach do Małych kobietek, które były świetnym doświadczeniem i oczywiście miały zupełnie inny ton niż Midsommar, więc myślę, że to wszystko po prostu odłożyłam. A potem, kiedy wróciłam do domu na święta, byłam tak przygnębiona, że ​​pomyślałam sobie: "O, to chyba przez Midsommar". Nie poradziłam sobie z tym i chyba nie powinnam tego robić ponownie.

Midsommar. W biały dzieńA24

Film wymagał od Pugh zagrania postaci w fatalnym stanie psychicznym. Przyznała w rozmowie, że nigdy nie doświadczyła takiego poziomu żałoby, jaki był opisany w scenariuszu. Aby to osiągnąć na początku wyobrażała sobie, że słyszy wiadomość o śmierci rodzeństwa, a potem obrazy ich trumien. Pod koniec produkcji wyobrażała sobie, że ma iść na pogrzeb całej rodziny. 

To nie był tylko płacz. Musiałam brzmieć na przepełnioną bólem. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam i pomyślałam sobie: "Okej, to moja szansa. Muszę spróbować". I po prostu wpakowałam się w to piekło. Ale już tego nie robię. To mnie naprawdę rozpier...

Aktorka była przepełniona emocjami, a nawet rozpłakała się w samolocie, gdy zmierzała na plan Małych kobietek w Bostonie.

Mój mózg najwyraźniej mi współczuł, ponieważ znęcałam się nad sobą i manipulowałam własnymi emocjami, żeby uzyskać dobry występ, ale jednocześnie żałowałam tego, co zrobiłam. To było bardzo, bardzo dziwne, bo nigdy nie martwiłam się o swoje postacie po tym, jak skończyłam je grać. Ale [Dani] była tą, po której czułam się, jakbym zostawiła ją samą na polu z ekipą filmową, nagrywającą jej szlochanie.

Florence Pugh była bardzo chwalona za swoją rolę w Midsommar. W biały dzień, który zebrał dużo pozytywnych recenzji. Ma 83% "świeżości" od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes.

Źródło: Variety

Magda Muszyńska
