Florence Pugh wpadła w depresję po Midsommar. W biały dzień. Aktorka o trudach roli
Gwiazda Oppenheimer i Thunderbolts* przyznała, że rola w horrorze z 2019 roku wykończyła ją psychicznie. Nie chce już doprawdzać się do podobnego stanu w kolejnych filmach.
Horror Midsommar. W biały dzień opowiadał o przeżywającej załamanie psychiczne dziewczynie, która ze swoim chłopakiem odwiedziła odizolowaną od świata szwedzką wioskę, gdzie odbywały się dziwne miejscowe tradycje. W głównej roli wystąpiła Florence Pugh, która już we wcześniejszych wywiadach mówiła, że nie planuje grać podobnych postaci.
Florence Pugh dla roli znęcała się nad sobą
W najnowszym podcaście The Louis Theroux Florence Pugh przyznała, że po roli w Midsommar. W biały dzień wpadła w depresję.
Film wymagał od Pugh zagrania postaci w fatalnym stanie psychicznym. Przyznała w rozmowie, że nigdy nie doświadczyła takiego poziomu żałoby, jaki był opisany w scenariuszu. Aby to osiągnąć na początku wyobrażała sobie, że słyszy wiadomość o śmierci rodzeństwa, a potem obrazy ich trumien. Pod koniec produkcji wyobrażała sobie, że ma iść na pogrzeb całej rodziny.
Aktorka była przepełniona emocjami, a nawet rozpłakała się w samolocie, gdy zmierzała na plan Małych kobietek w Bostonie.
Florence Pugh była bardzo chwalona za swoją rolę w Midsommar. W biały dzień, który zebrał dużo pozytywnych recenzji. Ma 83% "świeżości" od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes.
Źródło: Variety
